Barcellona, intervento edilizio in Via Stretto Coccomelli: la segnalazione di Legambiente

Carmelo Ceraolo, Presidente del Circolo Legambiente del Longano APS, ha segnalato la presenza di un intervento edilizio in Via Stretto II Coccomelli a Spinesante.

Secondo quanto constatato dallo stesso Ceraolo sembrerebbe che l’area sulla quale insiste l’intervento è di proprietà privata e che i lavori, iniziati presumibilmente il 6 giugno, vengono svolti quotidianamente da operai dipendenti dall’impresa Sites Srl – SD Smart Srl.

I lavori in questione riguardano la realizzazione di una stazione radio base che preoccupa i residenti della zona, i quali hanno interpellato l’Associazione perché possa procedere alle opportune verifiche circa la regolarità dell’intervento in corso di esecuzione.

La segnalazione della Legambiente è stata presa in carico dall’ufficio tecnico di Palazzo Longano e della Polizia Municipale, che ha disposto una momentanea sospensione dei lavori, per effettuare una serie di accertamenti sulla autorizzazioni concesse alla ditta per effettuare l’intervento.