Due incendi sono divampati ieri sera a Barcellona Pozzo di Gotto. Il primo in via Stretto VII Garrisi, dove le fiamme hanno distrutto cumuli di rifiuti abbandonati a ridosso del greto del torrente Patrì. Il secondo in via Medici angolo via S. Crinò, dove era situata un’isola ecologica.

Sul posto è intervenuta immediatamente la Protezione Civile Club Radio cb.