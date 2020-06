Palermo, intimidazioni all’Assessore Samonà: “Assessorato alla difesa della razza”

È stata apposta ieri notte, sotto la targa dell’Assessore regionale ai Beni culturali e all’Identità Siciliana, Alberto Samonà, un’altra con su scritto “Assessorato alla difesa della razza” con espliciti richiami al nazismo. L’autore del gesto ha poi mandato un finto comunicato stampa in cui Samonà rivendicherebbe la scelta di apporre la nuova targa.

“Ennesimo attacco cafone nei confronti dell’Assessore Alberto Samonà – dichiara Antonio Catalfamo, capogruppo all’Ars per Lega Sicilia per Salvini Premier – persona perbene e giornalista di grande cultura oggetto di polemiche sterili e strumentali. Questa però è l’ennesima grave intimidazione nei confronti di un amministratore insediato da poco ma che sta già facendo bene il suo lavoro. L’Assessore è infatti impegnato in un tour estenuante in questo suo primo mese di attività per far ripartire musei, parchi, attrazioni culturali: dal Museo Archeologico Regionale Lilibeo di Marsala al Museo del Satiro danzante a Mazara del Vallo fino a Villa del Tellaro a Noto e tanti altri spot.”

“Concordo sul non sminuire – conclude Catalfamo – questo tipo di azioni perché non bisogna abbassare il livello di attenzione di queste frange estreme di Palermo. Gli unici a non avere tolleranza e rispetto per i principi basilari della democrazia sono loro. Rispondiamo come sempre, con i fatti concreti e il lavoro sul campo. Samonà sta facendo bene, noi e la Sicilia che ha voglia di ripartire siamo con lui.”