L’ass. Cattafi si aggiudica il secondo posto nel premio Nazionale Teatrale “Portici in Teatro”

L’Associazione Teatro Arte e Cultura “S. Cattafi” dell’Oratorio Salesiano di Barcellona Pozzo di Gotto si è aggiudicata nel premio Nazionale Teatrale “Portici in Teatro” il secondo posto nella sezione Social.

“Portici in Teatro” nasce con l’intento di dar lustro all’impegno ed alla passione che accomuna le compagnie teatrale amatoriali, legalmente costituite. Il tutto in un clima di massima trasparenza e di grande risalto mediatico vista la stretta collaborazione con emittenti televisive particolarmente attente alla cultura, alle manifestazioni artistiche ed in particolare al Teatro.

L’associazione, che ha partecipato alla gara con lo spettacolo “Separati ma non troppo” di Paolo Caiazzo e regia di Pippo e Mariarosa Bucca, ha conquistato il podio nella categoria Compagnie/Spettacoli su circa 130 compagnie partecipanti dell’intero territorio nazionale.