Coronavirus, all’Ars via libera ddl per la banca del plasma regionale

Il capogruppo della Lega, Antonio Catalfamo, ha avanzato la proposta di un disegno di legge per istituire, in Sicilia, “una banca dati regionale per le sacche di plasma anti-Covid” e criteri “per velocizzare l’iter di assegnazione delle strutture già in grado di procedere da un lato alla raccolta e alla conservazione, dall’altro alla sperimentazione della cura come è stato fatto in altre regioni”.

Il ddl che porta la firma degli altri deputati regionali della Lega Sicilia, Maria Anna Caronia e Orazio Ragusa, oggi all’Ars incassa il via libera alla procedura d’urgenza secondo l’art. 135.

“Con questa procedura speciale – dichiara il deputato barcellonese – si accorciano i tempi di esame del ddl, pensato per farci trovare pronti in una eventuale ricaduta. Non bisogna infatti abbassare la guardia e la Sicilia potrebbe diventare la prima Regione Covid-Free anche grazie a quello che predisporremo da ora alle prossime settimane. Siamo consapevoli che questo disegno di legge tocca un argomento molto delicato ma se fino a ora si è fatto bene dobbiamo continuare a tenere i nostri standard elevati”.

“Sappiamo dai primi dati – conclude – che il plasma dei guariti dalla Sars-Covid 19 è uno strumento in grado di dare risposte ai soggetti più debilitati dal virus. Il nostro disegno di legge punta a istituire una banca dati regionale per le sacche di plasma anti-Covid e istituisce dei criteri per velocizzare l’iter di assegnazione delle strutture già in grado di procedere da un lato alla raccolta e alla conservazione, dall’altro alla sperimentazione della cura come è stato fatto in altre regioni”.