Il consigliere Imbesi e #Noicisiamo plaudono per la rimozione della vecchia baracca in via Kennedy

Il Consigliere Comunale Salvatore Imbesi e il gruppo politico #Noicisiamo si complimentano con l’Amministrazione comunale per l’intervento di rimozione, messo in atto nei giorni scorsi, di una vecchia struttura un tempo adibita a rivendita di frutta e verdura.

Il 16 settembre 2019, il consigliere Imbesi aveva presentato apposita interrogazione, ponendo l’accento sulla necessità di garantire decoro urbano all’area e la sicurezza di pedoni e automobilisti, in quanto la struttura con la sua presenza limitava la visuale sia di chi, in auto, si immetteva sulla Via Kennedy da Via dello Stadio, sia ai pedoni stessi.