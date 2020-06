I poliziotti del Commissariato di Barcellona P.G. hanno proceduto alla denuncia in stato di libertà di due cittadini di nazionalità rumena per il reato di ricettazione. I due viaggiavano a bordo di un’autovettura all’interno della quale i poliziotti hanno rinvenuto e sequestrato prodotti alimentari di cui i successivi accertamenti hanno confermato la provenienza furtiva. Quanto sequestrato è stato infatti per lo più trafugato in alcuni supermercati locali e di Milazzo.