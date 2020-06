Barcellona, avviati i lavori di rimozione di una vecchia baracca ortofrutticola

Sono iniziati i lavori per la rimozione di una vecchia baracca utilizzata in passato per la vendita di frutta e verdura in via Kennedy, zona Petraro. La struttura, ritenuta irregolare, da diversi anni è posta sotto sequestro.

L’Amministrazione Comunale ha approvato una delibera in cui si dichiara di procedere all’abbattimento dell’area che rappresentava elemento di degrado, visto lo stato fatiscente in cui versa da molti anni.

I lavori per la rimozione e bonifica della struttura, con il ripristino del marciapiede, sono stati seguiti dall’Assessore all’Arredo Urbano Angelo Paride Pino e l’ingegnere dell’Ufficio Tecnico Carmelo Perdichizzi.