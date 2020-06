Maturità 2020, la Croce Rossa a supporto delle scuole per svolgere gli esami in sicurezza

Il Miur ha stipulato una convenzione con la Croce Rossa Italiana che supporterà le istituzioni scolastiche, statali e paritarie, nello svolgimento degli esami di Stato.

In particolare, ai sensi dell’art. 2 del documento, la CRI, per mezzo delle proprie articolazioni territoriali e il proprio personale, fornirà le seguenti prestazioni:

Fornire informazioni in merito al “Documento tecnico sulla rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico per lo svolgimento dell’esame di Stato nella scuola secondaria di secondo grado” pubblicato sul sito del Ministero.

Verificare l’applicazione delle misure comportamentali previste dal Documento tecnico.

In caso di mancata esecuzione delle suddette misure comportamentali, l’Operatore/Volontario CRI è chiamato a invitare il personale coinvolto al rispetto delle normative.

Supportare il personale scolastico (docenti, personale ATA e studenti) nell’interpretazione delle suddette misure comportamentali, in virtù della formazione ricevuta dallo staff dell’Area Salute del Comitato Nazionale

A Barcellona le scuole interessate sono: I.S. “Enzo Ferrari” sia la sede centrale che la sede di contrada Margi, ITET “E. Fermi” e ITT-LSSA “Copernico”.

Sulla base dell’accordo, la Croce Rossa si impegna ad attivare la propria rete territoriale, provvedendo a svolgere il servizio attraverso personale adeguatamente addestrato e formato. Il personale CRI, nell’espletamento delle proprie funzioni, utilizzerà i DPI e ogni altro materiale necessario per svolgere le attività in piena sicurezza, indossando anche una divisa come da proprio capitolato tecnico.