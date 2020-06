Terme Vigliatore, l’Estate riparte con lo Yoga

L’estate di Terme Vigliatore riparte con lo Yoga. E’ stato confermato questa mattina dal Sindaco del Comune di Terme Vigliatore, Domenico Munafò e dall’Assessorato allo Sport un interessante programma settimanale studiato per la cittadinanza ed incentrato sullo Yoga.

Le maestre Yoga Erika Iannello e Maria Cristina Saija guideranno con professionalità chiunque voglia approcciarsi a questa disciplina olistica, nel corso di 9 incontri pomeridiani previsti presso il Gazebo del Lungomare di Marchesana alle ore 18.30 nei giorni 21/06, 28/06, 05/07, 13/07, 19/07, 27/07, 02/08, 10/08 e 17/08.

“Si è deciso di partire il 21 Giugno – spiega l’Assessore allo Sport Federica Sottile – in occasione del solstizio d’estate, in quanto, dal 2015 questa data è stata riconosciuta come Giornata Mondiale dello Yoga. Dal 2016 lo Yoga è stato aggiunto anche alla lista dei patrimoni orali e immateriali dell’umanità dell’Unesco. Non ci meraviglia tale riconoscimento per questa antica disciplina che con pratiche fisiche, ascetiche e meditative mira alla realizzazione personale, alla conoscenza di sé ed alla visione chiara della verità.”

La partecipazione è gratuita. Per monitorare le presenze nel rispetto della normativa Covid-19 è consigliabile la registrazione online https://urly.it/36ykz

Tutti gli aderenti dovranno portare con sé un tappetino e presentarsi al luogo di incontro 15 minuti prima dell’inizio delle attività.