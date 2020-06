Teatro Mandanici, riparte dal vivo il laboratorio multidisciplinare

Il laboratorio teatrale multidisciplinare, che durante questi quattro mesi online si è contraddistinto per l’esperienza, lo studio, gli approfondimenti e la vicinanza emotiva, firma la ripartenza del Teatro Mandanici, struttura da mille posti gestita in house dal Comune di Barcellona Pozzo di Gotto e che, per il lockdown, ha dovuto sospendere una Stagione già caratterizzata da successo e partecipazione.

È stato, infatti, fissato un incontro di riapertura live del laboratorio. L’appuntamento è per venerdì 26 giugno alle ore 18. Sarà l’occasione per i giovani talenti del territorio che hanno seguito il percorso di ritrovarsi, ovviamente nel pieno rispetto delle regole imposte dal Coronavirus, sul palco del teatro con il regista, Sasà Neri.

Sarà anche l’occasione per un saluto da parte del sindaco Roberto Materia che ha messo ai primi posti della sua agenda amministrativa l’obiettivo di far diventare il “Mandanici” un luogo di socialità e di cultura, un luogo in cui la cittadinanza potesse sentirsi a casa e, allo stesso tempo, potesse applaudire i più grandi nomi del panorama teatrale italiano. Al fianco del sindaco interverranno l’assessore al ramo, Angelita Pino, e il dirigente dell’Ufficio Teatro Giuseppe Torre

“Il fatto che il laboratorio non abbia conosciuto sosta – dice il sindaco Roberto Materia –nonostante la chiusura del teatro, e che i partecipanti in massima parte abbiano scelto di proseguire l’esperienza online, sono la dimostrazione che è giusto ed è doveroso investire sui nostri giovani e sul loro talento”.

Saranno presenti anche alcuni dei performer della “Luna Obliqua”, l’associazione presieduta dal regista Sasà Neri e alla quale è stato affidato per il secondo anno consecutivo il laboratorio multidisciplinare. Il regista ha in serbo l’opzione, se i tempi lo consentiranno, di proiettare un filmato tratto dalle numerose sessioni online svolte durante il lockdown.

“Durante l’esperienza online – dice Neri – sono state date prove di sorprendente creatività, si sono registrate suggestioni degne di entrare direttamente nel copione. E vorrei darne un’idea, fin da ora, almeno in sintesi, anche a chi non fa parte del laboratorio”.

L’incontro di venerdì 26 sarà anche l’occasione per dare un appuntamento ufficiale ai tanti appassionati di teatro di Barcellona e del suo territorio. È stata infatti stabilita la data del debutto di “Romeo = Giulietta”, lo spettacolo esito del laboratorio che andrà in scena, sempre nel rispetto delle norme anti-contagio, il 25 settembre alle ore 21, sancendo così la ripresa a pieno regime della vita del Teatro Mandanici.

