Merì, arrestato un sedicenne per rapina

Ieri pomeriggio, i carabinieri della Stazione di Merì hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa nei confronti di un sedicenne, ritenuto responsabile dei reati di rapina aggravata in concorso, lesioni personali e danneggiamento.

Il provvedimento restrittivo è stato emesso dal G.I.P. presso il Tribunale per i minorenni di Messina, su richiesta della Procura della Repubblica per i minorenni del capoluogo, coordinata dal Procuratore Capo, Dott. Andrea Pagano, e scaturisce dalle indagini svolte a seguito di un’aggressione subita da un quattordicenne lo scorso 27 aprile a Barcellona Pozzo di Gotto.

Le indagini – condotte dalla Stazione carabinieri di Merì (ME) – e dirette dal Sost. Proc. Dr.ssa Annalisa Arena, hanno documentato come il giovane, in concorso con altre persone, abbia aggredito con un bastone in ferro un altro minore che, poi, è stato derubato della bicicletta, del telefono cellulare e di alcuni contanti.

L’attività investigativa ha permesso di riscontrare che la vittima sia stata colpita dapprima sulla pubblica via e poi raggiunta all’interno di una privata abitazione ove ha cercato di rifugiarsi; le violenze subite hanno provocato nella parte offesa escoriazioni multiple, guaribili in un giorno di prognosi.

L’arrestato, al termine delle formalità di rito, è stato trasporato presso l’I.P.M. di Acireale in provincia di Catania.