Oliveri, Weekend dell’artista e mini infiorata del Corpus Domini

A partire da oggi e per i prossimi weekend nel Comune di Oliveri si svolgerà il primo degli appuntamenti dedicati all’artista Lucio Battisti, tra cibo e musica. In programma nei bar e nei ristoranti, Menù e Cocktail “Alla Battisti” e un concerto tributo al grande cantautore.

L’evento si svolgerà in Via Roma Oliveri a partire dalle 17:30. Sarà anche l’occasione per ammirare i quadri fioriti del Corpus Domini realizzati da MCL Oliveri, Associazione Cirano, Centro Fisiotek e cittadini di Oliveri.

Anche durante questi incontri, sia all’aperto che al chiuso, resta l’obbligo di mascherina e di distanza interpersonale.