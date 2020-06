Terme Vigliatore, l’Assessorato alle Politiche Giovanili aderisce e promuove la maratona digitale “Quale Futuro”

L’Assessorato alle Politiche Giovanili del Comune di Terme Vigliatore ha deciso di accogliere e promuovere “Quale Futuro”, la prima maratona digitale dei giovani di Visionary Days che si terrà online Sabato 13 Giugno, dalle ore 10:00 alle 18:00.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di unire, in occasione di un evento consultivo senza precedenti, tutte le realtà che nel corso di questi mesi hanno portato all’attenzione dei decisori politici, i temi caratterizzanti il futuro post-emergenza Covid insieme a giovani di età compresa tra i 14 e i 35 anni di ogni parte d’Italia, per parlare, progettare e condividere idee e prospettive in merito alla diversa realtà che ci aspetta alla fine del lockdown.

“Quale Futuro” nasce da un lavoro congiunto tra il Ministero per le Politiche giovanili e lo Sport, il Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile universale con la consulenza scientifica di Ipsos e la collaborazione di Agenzia Nazionale Giovani.

“È importante – spiega l’Assessore alle Politiche Giovanili del Comune di Terme Vigliatore, Federica Sottile – che i nostri giovani scendano in campo, prendendo parte a questo genere di iniziative di democrazia partecipata, per poter ricoprire un ruolo di cittadini attivi e partecipare alla definizione dei nuovi orizzonti delle politiche ad essi dedicate”.

“È nostra intenzione – prosegue il Sindaco Domenico Munafò – intercettare, selezionare e promuovere tutte le iniziative che, direttamente o indirettamente, possano apportare un beneficio alla nostra collettività oltre ad offrire opportunità di crescita personale”.

La maratona si svolgerà in otto ore divise in quattro sessioni di lavoro, introdotte da interventi di speaker di calibro nazionale e internazionale che sfoceranno in sessioni di dibattito e produzione di idee tra i giovani divisi in stanze virtuali più piccole, da dieci partecipanti ognuna. All’interno di queste stanze, stimolati dai talk introduttivi e moderati da membri del team Visionary, i giovani metteranno a confronto ipotesi e suggerimenti per il loro futuro.

I risultati prodotti nel corso di questa giornata verranno raccolti ed elaborati in tempo reale per costituire la base fondante di un più articolato piano strategico del Ministro per le Politiche giovanili e lo sport.