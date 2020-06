Milazzo, Villarosa–Floridia: “Nelle prossime due settimane i sopralluoghi decisivi per la delibera di Stato d’emergenza”

I portavoce del Movimento 5 Stelle, Alessio Villarosa e Barbara Floridia, hanno comunicato gli ultimi aggiornamenti relativi alla possibile delibera del Consiglio dei Ministri, sullo stato d’emergenza per le mareggiate che hanno colpito la regione Siciliana a fine 2019 e che hanno, di fatto, scoperto l’ex discarica di Milazzo posta proprio in riva al mare.

“Nonostante l’emergenza di questi mesi, abbiamo comunque continuato – dichiarano Villarosa e Floridia – a seguire da vicino la vicenda che ha interessato direttamente gli uffici della protezione civile nazionali e regionali, già fortemente impegnati per affrontare l’emergenza Coronavirus. In una prima fase, terminata purtroppo solo a fine aprile, si è rimasti in attesa che finisse l’istruttoria regionale connessa alle analisi e alle caratterizzazioni del sito di Milazzo. Nelle prossime due settimane invece, da quanto ci comunicano gli uffici della protezione civile nazionale, verranno svolti gli ultimi sopralluoghi di loro competenza nei comuni più interessati dagli interventi e successivamente verrà completata l’istruttoria decisiva per la delibera del Consiglio dei Ministri.”

“Per motivi di causa maggiore purtroppo è stato perso tempo prezioso – concludono – riteniamo che con la fine del lockdown si possano concretamente recuperare tutti i ritardi e che possano essere finalmente stanziate le somme, molto importanti, per coprire gli interventi fatti in emergenza”.