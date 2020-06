Barcellona, la Giunta Comunale approva il protocollo per i Grest estivi

L’estate si avvicina e in questa fase 3, caratterizzata da aperture e rientro al lavoro, diventa indispensabile offrire alle famiglie un aiuto concreto per gestire i figli in piena sicurezza, garantendo un servizio di qualità che li aiuti nella socializzazione e li sostenga nel graduale ritorno alla normalità, dopo mesi di isolamento. Sono questi gli obiettivi della Delibera sottoscritta dal Comune di Barcellona Pozzo di Gotto per la realizzazione dei Campi Estivi per la stagione 2020.

Nonostante il momento di difficoltà legato al Coronavirus, il Sindaco Roberto Materia insieme agli Assessori, ha delineato delle linee guida che riguardano le attività ludico-ricreative per i bambini d’età superiore ai 3 anni e per gli adolescenti, con la presenza di operatori, in varie strutture come ludoteche, centri per famiglie, oratori.

Tra gli aspetti principali del Protocollo stabiliti dalla Giunta vi è l’obbligo di presentare presso gli uffici comunali il progetto di avvio delle attività che sarà valutato nel suo complesso e dovrà risultare aderente alle vigenti disposizioni di Legge. Tale Protocollo, redatto in coerenza con le linee guida previste dal Dpcm del 17 maggio, prevede misure di sicurezza necessarie a ridurre i rischi di contagio garantendo il distanziamento interpersonale di almeno un metro.

È inoltre fondamentale l’organizzazione in piccoli gruppi per fasce d’età e l’organizzazione di una pluralità di diversi spazi per lo svolgimento delle attività programmate. È opportuno usufruire il più possibile di spazi aperti, tenendo conto di adeguate zone d’ombra. In caso di attività in spazi chiusi, è raccomandata l’aerazione abbondante dei locali, con il ricambio di aria che deve essere frequente: tenere le finestre aperte per la maggior parte del tempo. È necessaria una pulizia approfondita dei materiali utilizzati almeno una volta al giorno. Attenzione particolare dovrà essere rivolta alla pulizia dei servizi igienici.

Per maggiori informazioni consultare la Delibera sul sito del Comune CLICCA QUI.