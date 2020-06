Villarosa (M5S): “Un segnale positivo dall’ass. Razza sul futuro del Cutroni Zodda”

Il Sottosegretario del Movimento 5 Stelle, Alessio Villarosa, ha espresso una cauta soddisfazione a seguito dell’intervento dell’assessore, l’Avv. Ruggero Razza, in merito alla futura rifunzionalizzazione o meglio un ritorno alla normalità del presidio ospedaliero di Barcellona Pozzo di Gotto.

“Questa mattina, in un incontro – si legge nella nota – con il comitato a difesa dell’Ospedale di Barcellona rappresentato dall’Avv. Correnti, avevo condiviso la preoccupazione dovuta all’attuale situazione presente all’interno del presidio ospedaliero attualmente dedicato solo all’emergenza Covid. Durante l’incontro mi è stata presentata una possibile idea di intervento, che provvederò ad inviare ai miei colleghi delle commissioni competenti regionali e nazionali, che prevede la creazione di due percorsi all’interno del presidio, con il mantenimento di una zona Rossa come percorso Covid dedicato ed una graduale rifunzionalizzazione dei reparti già esistenti pre-Covid nella zona verde del presidio.”

“Nonostante le scelte nella sanità – conclude il Sottosegretario – non siano di diretta competenza delle istituzioni nazionali ritengo che possano svolgere un’importante ruolo sia attenzionando agli organi regionali ogni possibile problematica connessa, sia soprattutto sensibilizzandone l’operato. A tal proposito ritengo molto interessanti ed importanti le parole dell’assessore Razza che spero a breve si possano tramutare in atti concreti per la città di Barcellona Pozzo di Gotto.”