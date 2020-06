Barcellona, aperto sportello Sociale del Club Radio CB

E’ stato inaugurato lo Sportello Sociale dell’Anpas Club Radio CB di Barcellona. L’obiettivo è quello di accogliere, ascoltare e soprattutto informare al fine di promuovere benessere e salute all’interno della comunità.

Un servizio di ‘Ascolto’ che funga da punto di riferimento per la popolazione, con un supporto psicologico per aiutare a superare questo periodo emergenziale.

“L’emergenza del coronavirus – dichiara il presidente Marco Anastasi – ci ha molto segnato. Con le varie attività di assistenza messe in campo in questi mesi abbiamo visto come sia diffusa la necessità di ricevere ascolto e di avere un punto di riferimento per accedere ai vari servizi presenti sul territorio. Ringrazio i volontari per le attività di questi mesi, un ringraziamento alle figure professionali interne e quanti ci aiuteranno in questo nuovo percorso.”

Lo sportello sarà aperto ogni lunedì dalle 17 alle 20 e su appuntamento ed è raggiungibile al numero 3929432457 oppure inviando una mail a sociale@clubradiocb.it

L’operatore prenderà a carico la segnalazione ed il cittadino sarà ricontattato per concordare il giorno e le modalità del colloquio.