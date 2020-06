Il Mish Mash Festival 2020 al Castello Di Milazzo è annullato: “Non ci sono i presupposti”

La notizia era nell’aria da tempo ed oggi è stata ufficializzata. Quest’anno la quinta edizione del Mish Mash Festival al Castello Di Milazzo non ci sarà. A comunicarlo è lo staff dell’evento che con una nota annuncia l’annullamento della manifestazione che nelle precedenti edizioni ha visto coinvolti ballerini, artisti, cantanti, cantautori, producer, dj, musicisti.

Il motivo è dovuto alle disposizioni emerse a causa dell’emergenza sanitaria Covid-19 che non permettono di svolgere l’evento in maniera soddisfacente ed in linea con le modalità che dal 2016 contraddistinguono la manifestazione.

“In questi mesi – afferma lo staff dell’evento – abbiamo sperato che dal punto di vista normativo la situazione si evolvesse, dando a tutti la possibilità di riappropriarsi degli spazi culturali e della socialità in toto, ma così non è stato. Ancor prima di intraprende una strada che sarebbe stata sicuramente tortuosa, limitante e che avrebbe snaturato la complessità del nostro evento abbiamo deciso, in maniera autonoma e responsabile, di fermarci per questa stagione. Di conseguenza meglio star cauti, agire con precauzione a tutela di tutti (staff, artisti e pubblico) come primo nostro obiettivo.”

La manifestazione che per 4 anni ha rallegrato le serate estive milazzesi, quest’anno non potrà pertanto soddisfare le aspettative del suo pubblico.

“Riteniamo che la grande festa – si legge nella nota – del Mish Mash Festival non possa essere dedicata ad una cerchia ristretta di pubblico o ad una élite, ma a quanti ne vogliano far parte in maniera spensierata e serena. Questo non vuol dire che non ci piacciono le sfide, noi stessi rappresentiamo la sfida di una generazione che si è fatta impresa culturale per il proprio territorio con grandi sacrifici in un ambito dove partendo da zero sono stati raggiunti risultati esaltanti.”

In ogni caso l’organizzazione, in attesa di nuovi aggiornamenti e con sentimenti positivi, da l’appuntamento ad agosto 2021 per celebrare tutti insieme i 5 anni del Mish Mash Festival.