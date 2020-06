Esercitazione Covid congiunta con Croce Rossa, servizio 118 e Protezione civile

Si è svolta ieri pomeriggio una simulazione di soccorso in caso di emergenza Covid, che ha coinvolto la centrale operativa 118 di Messina, la Croce Rossa italiana e l’Anpas Protezione civile Club Radio CB di Barcellona.

L’esercitazione, iniziata presso la sede della Croce Rossa a Sant’Antonio, prevedeva la vestizione e la partenza verso l’ospedale di Milazzo in autocolonna per il prelievo di tre pazienti covid-19. Si è poi proceduto al trasferimento al Covid di Barcellona, con il successo rientro presso la sede della Cri per la sanificazione dei mezzi e del personale, con relativa svestizione come da protocollo.

Gli obiettivi di questa giornata erano apprendere le tecniche di ricerca, uniformare le modalità operative, confrontarsi e conoscere i ruoli e la struttura delle Componenti operative, comprendere le criticità legate all’utilizzo delle strumentazioni e la gestione dei volontari in situazioni di emergenza.