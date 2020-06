Al via il primo Frecciarossa Torino-Reggio Calabria: il collegamento ad alta velocità più lungo in Europa

Alle 8 di ieri mattina, è partito dalla stazione Porta Nuova il primo Frecciarossa che collega Torino a Reggio Calabria. Si tratta del più lungo collegamento ad alta velocità in Europa, che copre 1.266 chilometri.

Il collegamento giornaliero in Frecciarossa da e per Reggio Calabria è tra le principali novità dell’offerta di Trenitalia messa in campo per il secondo step della Fase 2 dell’emergenza sanitaria Covid-19. Una nuova scommessa per la ripartenza della mobilità e per dare uno slancio al turismo e all’economia italiana.

“Il treno è il mezzo – secondo il gruppo Fs – pulito, sicuro e veloce che permette, e permetterà, di raggiungere il mare, località di montagna, borghi da scoprire. In questo modo sarà più semplice anche distribuire i flussi turistici non solo nelle grandi città d’arte o sulle spiagge e montagne più conosciute, ma anche nei luoghi ad alta attrattività di medie e piccole dimensioni. Ancora più importante in un periodo come quello attuale perché sarà possibile rispettare il distanziamento con le altre persone, fondamentale per contrastare la diffusione del virus Covid-19”.

La società di trasporto, inoltre, fa sapere che per collegare anche la Sicilia alle città servite dall’alta velocità, insieme al biglietto delle Frecce sarà possibile acquistare anche quello della nave veloce BluJet (Gruppo FS Italiane) fra Villa San Giovanni e Messina. Gli orari delle navi e dei treni sono integrati per garantire un facile interscambio fra i due mezzi di trasporto.

Nelle stazioni e a bordo dei treni permangono nel frattempo le misure di sicurezza per garantire il distanziamento interpersonale come richiesto dalle normative vigenti. In particolare nelle stazioni toccate dall’Alta Velocità è obbligatoria la misurazione della temperatura corporea per chi si mette in viaggio sui treni della lunga percorrenza. A bordo del Frecciarossa è distribuito un “safety kit” gratuito (mascherina, gel igienizzante per mani, guanti in lattice e poggiatesta monouso), insieme a una lattina d’acqua per tutti i passeggeri.

“Si tratta di un nuovo servizio – afferma l’amministratore delegato e direttore generale del Gruppo Fs Italiane Gianfranco Battisti – che avvicina le persone, nel momento in cui il Paese deve ripartire. L’arrivo del Frecciarossa contribuirà alla ripartenza e al rilancio dell’economia e del settore turistico della Calabria e dell’intero Sud Italia”.