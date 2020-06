Fase 3, Musumeci presenta “Sicilia SiCura”: l’app per i turisti

La fase 3 in Sicilia si è aperta con le lunghe code agli imbarchi sullo Stretto di Messina. Da ieri è possibile spostarsi tra le Regioni senza obbligo di quarantena e senza autocertificazione. Ciò significa che anche il settore del turismo riparte e con esso un Protocollo di sicurezza sanitario che la Regione applicherà durante la stagione estiva.

Durante una conferenza stampa, tenutasi a Palazzo Orleans a Palermo, il presidente Nello Musumeci con il coordinatore del Protocollo di sicurezza sanitario, Guido Bertolaso, e gli assessori alla Salute, Ruggero Razza, alle Attività produttive, Mimmo Turano, e al Turismo, Manlio Messina, ha presentato l’app “SiciliaSiCura”.

“Abbiamo immaginato – dice Musumeci – un’applicazione che i turisti possono scaricare e un potenziamento di presidi sanitari. Bertolaso ha accettato l’incarico col compenso di un euro, ci ha aiutato a redigere un protocollo per ripartire in sicurezza. Per non gravare la Regione di spese ha usato la sua barca come alloggio. Intanto, 80 nuovi medici sono stati assunti dalla Regione per affrontare in sicurezza la stagione turistica che sta per prendere il via e dunque potenziare l’assistenza.”

L’applicazione sarà online a partire dal 5 Giugno, scaricabile da una piattaforma creata appositamente dalla Regione Siciliana. Si tratta di uno strumento facoltativo, dedicato ai visitatori della Sicilia per tutelare sia loro che i siciliani sotto il profilo della prevenzione dal Covid-19. Chi scaricherà l’app avrà a disposizione anche un call center in italiano e inglese per avere consigli in caso di bisogno.

“L’obiettivo non è soltanto – ha affermato l’ex capo della Protezione civile nazionale, Guido Bertolaso – quello di tranquillizzare i turisti che verranno in Sicilia, ma anche garantire la tranquillità dei siciliani. La app sarà molto facile da utilizzare e questo potrebbe essere un esperimento utile anche per altre regioni”.

Nel corso della permanenza in Sicilia, l’App invierà una notifica giornaliera per ricordare al visitatore che, in caso di malessere, dovrà contattare il sistema sanitario regionale direttamente dal suo smartphone o chiamando il numero verde 800 458787. In caso di malessere la segnalazione partita dallo smartphone arriverà alla centrale Uscat (Unità sanitaria di continuità territoriale turistica) e i casi sospetti di Covid-19 verranno presi in carico dalle Asp competenti territorialmente. In caso di ricovero il paziente sarà indirizzato verso l’ospedale Covid più vicino, mentre se si renderà necessario soltanto l’isolamento questo avverrà in un’altra struttura pubblica.

“Ci auguriamo per questa estate tanta gente – ha commentato il presidente Musumeci – nel rispetto delle norme comportamentali. Ci si può divertire anche senza trasgredire le regole e restando rispettosi di quello che abbiamo fatto finora nell’interesse di tutti”.