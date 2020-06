Ponte sullo Stretto, la Lega dice sì: “Simboleggi l’unità nazionale”

L’ipotesi della costruzione del ponte sullo Stretto di Messina è stata ancora una volta ripresa e rilanciata da più parti e ha riacceso il dibattito politico. Anche la Lega si mostra favorevole alla realizzazione del progetto. Ad esprimerlo è Antonio Catalfamo, capogruppo della Lega Sicilia per Salvini Premier.

“Dicevamo da tempo – si legge nella nota – che la Lega aveva preso seriamente in considerazione, nel programma di centrodestra, le infrastrutture per il Sud compreso il Ponte sullo Stretto di Messina. Una priorità per l’intero territorio colta e sostenuta da tutta la coalizione del governo Musumeci. La Lega è per il Ponte sullo Stretto e questo sarà un punto importante quando si andrà al governo nazionale con il centrodestra unito. Per realizzarlo bisognerà avvalersi sui fondi europei e della fondamentale interlocuzione coi privati.”

“Riteniamo indispensabile – conclude Antonio Catalfamo – realizzare questa importante opera per i siciliani, ora che finalmente l’alta velocità arriva a Reggio Calabria. Fa bene il Presidente Musumeci a richiamare il modello Genova: basta mezze posizioni, se il governo Conte vuole sbloccare l’opera lo faccia attraverso gli atti.”