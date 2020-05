Caos rifiuti a Barcellona, Legambiente: “E’ una vergogna. Serve un piano straordinario d’intervento”

Per l’associazione ambientalista del Longano urge una campagna di sensibilizzazione nonché un piano straordinario d’intervento al fine di ripulire e risanare l’immagine della città di Barcellona Pozzo di Gotto, immagine di una città che definisce da “vergogna, scempio, schifo”.

“Percorrendola in lungo e in largo – afferma il presidente di Legambiente del Longano, Carmelo Ceraolo – presenti quasi ovunque cumuli di rifiuti abbandonati di diversa tipologia, sacchi di spazzatura abbandonati, resti di mobili, banco frigo, calcinacci, water, materassi, televisori, tutti componenti che rendono la città una vera e propria discarica.”

“Esiste a Barcellona Pozzo di Gotto – continua Ceraolo – una buona parte della città che non vuol adeguarsi alla raccolta differenziata e che non si fa nessuno scrupolo a ridurla a discarica, ribelliamoci, denunciamo tutti gli episodi di malcostume diffuso e denunciamo tutti gli episodi di individui “criminali” che non amano la propria città, di cui se ne può fare tranquillamente a meno. Si invita l’Amministrazione Comunale a porre in essere un piano straordinario di bonifica e una campagna di sensibilizzazione al fine di richiamare la cittadinanza sull’importanza di salvaguardare ambiente, decoro urbano e bellezza, dovere precipuo di chi amministra la città.”

La mancanza di senso civico di buona parte di cittadini unito al servizio offerto dall’Azienda Dusty che non garantisce un livello minimo di decoro, stanno ponendo la città a livelli indescrivibili mai raggiunti. Un quadro tanto desolante quanto reale quello fotografato da Legambiente che si completa ponendo l’attenzione nel quartiere di Fondaconuovo e la zona Stretto Cantoni, più volte segnalati ed epicentro dell’incuria e del disinteresse sociale.

“È auspicabile – conclude nella nota il presidente dell’associazione – che vi sia massima attenzione da parte della Pubblica Amministrazione a porre in essere un piano straordinario di bonifica e una campagna di sensibilizzazione al fine di richiamare la cittadinanza sull’importanza di salvaguardare l’ambiente, decoro urbano e bellezza, dovere precipuo di chi amministra la città.”

L’impegno di Legambiente del Longano rimane dunque quello di osservare, denunciare, e contribuire alla tutela ambientale.