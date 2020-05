Barcellona, ecco le regole per la riapertura del mercato settimanale

L’Amministrazione comunale ha dettato le regole per la riapertura del mercato settimanale all’aperto di Contrada Sant’Andrea a partire da domani sabato 23 maggio 2020.

In area del mercato è vietata qualsiasi forma di assembramento e dev’essere sempre rispettata la distanza interpersonale di un metro e l’utilizzo di mascherine e guanti. Durante le attività di carico e scarico delle merci e di posizionamento e rimozione del banco, l’operatore deve attenersi alla rigorosa distanza di un metro dagli altri commercianti. In ciascun posteggio gli operatori devono indossare mascherine che coprano naso e bocca e guanti protettivi monouso, oltre a disporre di gel igienizzante ad uso proprio e dei clienti. Durante la fase di vendita deve essere scrupolosamente rispettata la distanza minima di un metro tra cliente e cliente, tra operatore e cliente e tra operatore e operatore. A tal fine dev’essere effettuata la segnatura a terra tra gli spazi in modo da indicare la distanza di un metro dal banco. L’operatore, prima dell’accesso al luogo di lavoro, si deve sottoporre, anche autonomamente, al controllo della temperatura corporea e munirsi di autocertificazione da presentare agli organi di controllo che ne facciano richiesta. Se la temperatura corporea è superiore a 37,5° C non è consentito l’accesso all’area mercatale. I banchi che, per mancanza di spazio, non possono distanziarsi ad almeno 2,5 ml., dovranno frapporre lateralmente, tra un banco e l’altro, teli antipioggia al fine di creare una barriera fisica e di separazione netta tra banchi contigui. Nella vendita di abbigliamento dovranno essere messe a disposizione della clientela guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente per scegliere in autonomia, toccandola, la merce. In caso si verifichi assembramento può essere disposto l’allontanamento di uno o più operatori.