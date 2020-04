Milazzo, revocata misura cautelare per settantenne accusato di stalking

Secondo la ricostruzione degli inquirenti, il settantenne di Milazzo, M.A., avrebbe recapitato, tramite posta, per circa due anni bigliettini, cartoline e lettere con avances amorose di tenore molesto, a cui facevano seguito telefonate e appostamenti. Per questo motivo, il settantenne di Milazzo era stato raggiunto da misura cautelare emessa dal Gip di Barcellona, dott. Salvatore Pugliese, per stalking in danno di una giovane donna.

L’udienza celebratasi lo scorso 16 aprile, dopo che l’avv. Sebastiano Campanella, difensore dell’uomo, ha proposto ricorso ex art. 309 c.p.p. per il riesame delle misure cautelari, ha dato seguito all’ordinanza che ha annullato e revocato la misura cautelare.



Nel dispositivo non viene fatta alcuna menzione riguardo alla motivazione che ha condotto il Giudice a questa decisione, ma l’avvocato Campanella chiarisce: “Ritengo che – seppure non ne venga fatta espressa menzione nel dispositivo – l’annullamento derivi anche dal fatto che il Gip aveva applicato una misura più grave, quale il divieto di dimora a Milazzo, da quella richiesta dal pubblico ministero Rita Barbieri e cioè divieto di avvicinamento alla persona offesa. Questo in evidente violazione della ‘domanda cautelare’ che preclude al Gip di andare ‘ultra petita’, ossia di applicare una misura più grave da quella richiesta dal titolare dell’azione penale“.