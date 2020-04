24liveSchool, da Castroreale omaggio a Raffaello Sanzio

Nella giornata di ieri in tutto il Mondo si è ricordato l’anniversario della morte dell’artista Raffaello Sanzio, avvenuta 500 anni fa quando il famoso pittore aveva appena 37 anni. I ragazzi del plesso di Castroreale dell’IC Capuana hanno elaborato le loro brevi riflessioni per omaggiare Raffaello.

Nelle sue opere Dostoevskij ha affermato che “la bellezza salverà il mondo” e in effetti lo scrittore andava spesso ad ammirare le opere di Raffaello che rappresenta il massimo rappresentate del Rinascimento italiano. Infatti con il Rinascimento si ebbe un ritorno all’antico e un recupero della bellezza, del gusto per le proporzioni e, quindi, per la perfezione delle forme, gli artisti rinascimentali arrivarono ad una riflessione sulla bellezza: tutto quello che è bello è anche buono, come pure ciò che è buono è anche bello. La “Vera” Arte quindi, è lo specchio delle emozioni più profonde nell’animo umano, ecco perché non può essere solo sinonimo di Estetica, di “Bello”, come molto spesso si sente affermare. L’uomo attraverso l’arte va alla ricerca di se stesso e dell’interpretazione del mondo che ha attorno. La vera bellezza è nel gesto, si tratta sempre di una relazione a due – chi guarda e chi o cosa è guardato – da cui nasce un’emozione. La cultura contemporanea dominata dal marketing vede la bellezza come una costruzione del corpo e non della persona. Quest’anno si celebrano i 500 anni dalla morte del grande pittore rinascimentale Raffaello e forse da lui dovremmo ripartire, l’essenza della sua arte è unica e inimitabile ma allo stesso tempo può insegnarci la bellezza nell’eternità delle sue opere Io penso che “ la bellezza salverà il mondo” se considerata non come bellezza esteriore ma soprattutto interiore. Perché non ci può essere bellezza senz’anima. Anche in un momento tanto difficile che noi tutti stiamo vivendo mi sto rendendo conto che la bellezza sta salvando il mondo:la bellezza di chi sta curando i malati, la bellezza di chi sta continuando a lavorare per noi,la bellezza di chi resta a casa ;ecco anche questa è bellezza … Sabrina Bavastrelli I.C. Capuana 2°A scuola media “Garibaldi”Castroreale

In questo periodo, considerata la tragedia che l’umanità tutta sta vivendo, con la pandemia in corso,è molto importante per un po’ staccarsi dalla realtà e teletrasportarsi con l’immaginazione in luoghi fantastici e ispirarsi alle opere; soprattutto a quelle più belle,quelle dei pittori più famosi come Raffaello ad esempio: La Fornarina, La scuola di Atene, La Madonna Sistina e tante altre… Favolose! Così l’idea di organizzare mostre e visite nei musei virtualmente, la trovo entusiasmante ,è meraviglioso poter ammirare ,anche se solo on-line ,quadri ,sculture e altre opere, immaginare di essere all’interno dei musei e sentirsi dentro l’opera. Bisogna staccarsi un po’ da tutto e visitare musei e luoghi artistici, in Italia cose belle ce ne sono tante,per sognare e scoprire che l’arte è un patrimonio che può aiutarti ad affrontare anche i momenti più tristi della vita. Se il mondo fosse chiaro, l’arte non esisterebbe. (Albert Camus). Deny Kubazecaj,classe II A Castroreale

Oggi 6 Aprile ricorrono esattamente 500 anni dalla morte del genio RAFFAELLO; sarebbe stato entusiasmante poter visitare i musei che ospitano le sue opere.Tanti erano gli eventi organizzati per celebrare il DIVIN PITTORE,ma purtroppo a causa della diffusione del coronavirus tutti i luoghi pubblici tra cui musei e mostre d’arte sono stati chiusi. Per i veri appassionati di cultura (ma anche per persone che hanno sempre voluto visitare i musei con le opere dei pittori più famosi) è stata aggiunta dal ministro dei beni e delle attività culturali per il turismo una funzione che consiste nel visitare alcuni musei con le opere più famose online. Questa funzione è stata subito apprezzata da molte persone perché c’è chi non può permettersi di andare a un museo o per chi abita dall’altra parte dell’Italia. Sono tanti i musei in Piemonte ma anche in tutta Italia che stanno postando sulla rete i propri capolavori invitandoci a scoprire da casa i segreti delle loro collezioni più importanti. Anche noi ,alunni della scuola media di Castroreale ,insieme alla nostra professoressa d’arte Angela Saja, abbiamo realizzato dei piccoli capolavori per omaggiare un così grande artista italiano. Per fortuna ci avevamo già lavorato ancor prima che le scuole chiudessero ed ora la nostra insegnante ha realizzato una bellissima mostra virtuale che tutti possono ammirare. Questo ci dimostra che tutto è possibile, che l’arte può arrivare agli occhi e al cuore di tutti perché come diceva Oscar Wilde “Si può esistere senza arte, ma senza di essa non si può Vivere”. ALESSIO ROSSELLO-I.C.Capuana classe II A scuola media Garibaldi di Castroreale

In questo periodo, a causa del diffondersi del coronavirus,in cui tutti siamo costretti a rimanere in casa, sono tante le iniziative organizzate da musei che ci permettono di visitare questi luoghi, restando comodamente a casa, con “la gamba a cavallo”, virtualmente,cioè on-line ,così tutti ma proprio tutti possono girare per le gallerie dei musei e ammirare le più belle opere d’arte al mondo .Io adoro osservare i quadri e mi sembra di poterci entrare dentro :i colori le immagini mi travolgono e inizio a sognare,cerco di capire lo stato d’animo dell’artista nel momento in cui realizzava l’opera. Ho scoperto che anche da uno schermo si può viaggiare anche se solo con l’immaginazione. ZINEB SAMMOUDI IC Capuana classe II A scuola media Garibaldi Castroreale

Secondo me è molto importante per alimentare la nostra cultura poter visitare musei online o vedere mostre virtuali, facendo finta che siano reali; visitare un museo online può essere un buon passatempo specialmente in questo periodo dove dobbiamo rimanere a casa in quarantena. Oggi giorno facciamo molto uso dei social network come Facebook, Instagram e TikTok, dove possiamo avere un profilo dove pubblicare nostre foto e video oppure lo usiamo solo per vedere le foto altrui; molto graditi sono i profili di animali, meme, luoghi ecc… Anche stesso andare su internet è cercare dei luoghi che vorremmo vedere può aiutarci a passare il tempo divertendoci. Spesso per sentirci vicini ai nostri cari si fa uso di app per videochiamarsi come WhatsApp e Skype, il primo usato molto per i messaggi. La possibilità di visitare musei online è possibile grazie allo sviluppo della rete che porta l’uomo a fare cose grandiose; Lunedì 6 aprile si celebreranno i 500 anni dalla morte di Raffaello Sanzio. Raffaello è un pittore molto conosciuto, molte delle sue opere sono interpretate in tutto il mondo specialmente quelle che rappresentano la gioia di vivere affinché possiamo passare questo momento di paura aprendo il nostro cuore alla bellezza dell’arte, per questo secondo me le mostre sono una cosa importante soprattutto in questo momento di difficoltà per condurci alla speranza di ritornare alla normalità e alla vita di tutti i giorni. Benedetta Puzzanghera IC Capuana classe II A scuola media Garibaldi Castroreale