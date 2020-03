A Barcellona altri due casi positivi tra familiari di persone già contagiate

Sale a 12 il totale dei casi positivi accertati a Barcellona Pozzo di Gotto. Altri due familiari di persone già contagiate sono risultate positivi al tampone eseguito presso il laboratorio dell’ospedale Cutroni Zodda di Barcellona.

Lo conferma in una comunicazione social l’assessore Nino Munafò, che oggi non sarà in diretta perchè impegnato a seguire la seduta del consiglio comunale, la prima in videoconferenza dall’inizio dell’emergenza Covid-19. L’assessore ha ricordato che domani ci sarà la raccolta di Dona per Donare, sottolineando che ai soliti punti vendita si sono aggiunti IlS discount di Sant’Andrea e l’MD di via Industriale.

L’amministrazione sta continuano a lavorare per censire le famiglie più bisognose a cui assegnare i bonus spesa stanziati dal Governo Nazionale.