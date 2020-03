Positivo al Covid-19 un 43enne di Alcara li Fuci, è ricoverato al Cutroni Zodda

Nuovo caso positivo da coronavirus sulla fascia tirrenica/nebroidea della provincia di Messina. L’uomo di 43 anni di Alcari li Fusi ha contratto la malattia Covid-19. L’uomo già nei giorni scorsi presentava i sintomi del contagio, con difficoltà respiratorie e febbre alta. Ieri era stato trasferito nel reparto di Malattie infettive del Cutroni Zodda di Barcellona e sottoposta a tampone, che è poi risultato positivo. Come per gli altri contagiati in zona la sue condizioni non sono preoccupanti. A confermare la positività è stato diffuso un comunicato del sindaco di Alcara li Fusi, Ettore Dottore, che tranquillizza i suoi concittadini sull’applicazione dei protocolli previsti in questi casi dal sistema sanitario.