Da Rodì Milici, un’altra raccolta fondi per il “Cutroni Zodda”

Un’altra azione di solidarietà e generosità si è unica a quella del Movimento NO Inceneritore del Mela. Questa volta a fare appello alla cittadinanza è l’Associazione “Pedalare” di Rodì Milici

Sempre sulla piattaforma Gofundme.com sarà possibile fare una donazione il cui ricavato sosterrà il presidio Covid-19 di Barcellona Pozzo di Gotto ossia il “Cutroni Zodda”.

Farlo, è semplice: basta cliccare al link e seguire le istruzioni: https://www.gofundme.com/f/rodi-milici-insieme-contro-il-coronavirus?utm_source=whatsapp&utm_medium=chat&utm_campaign=p_cf+share-flow-1

Filippo Campisi, presidente dell’Associazione ‘Pedalare’ ha dichiarato: “In una situazione di forte emergenza come quella che stiamo vivendo, abbiamo sentito forte la necessità di fare la nostra parte. Come, se non in questo modo? Donare è semplice e in questo momento sembra la cosa più utile da fare. Facciamo appello a tutti i cittadini del comprensorio e non solo, per non farci trovare impreparati di fronte a questa emergenza”.