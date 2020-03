Messina, 40enne evade dai domiciliari: denunciato anche per la violazione alle misure sul Covid-19

I poliziotti delle Volanti hanno arrestato nella flagranza di reato nella serata di ieri il 40enne Antonio Bianco, messinese, già sottoposto alla sorveglianza speciale, con obbligo di soggiorno. L’uomo è stato sorpreso, fuori dalla propria abitazione senza giustificato motivo, a bordo di uno scooter peraltro sottoposto a fermo amministrativo perché privo di assicurazione. Il quarantenne è stato, altresì, deferito in stato di libertà per la violazione dell’art. 650 C.P. e del D.P.C.M. del 09.03.2020 recante misure urgenti per il contenimento della diffusione del virus COVID/19.

Nella stessa giornata i poliziotti delle Volanti hanno denunciato un ragazzo di 20 anni, nato in Sri Lanka, notato ad aggirarsi tra le auto in sosta in una traversa del viale Regina Margherita. L’extracomunitario ha provato a nascondersi, accovacciandosi dietro un’auto ma è stato raggiunto e sottoposto a controllo. Durante la perquisizione gli sono stati trovate addosso una torcia e un coltellino multiuso. Per lui è scattata la denuncia sia per possesso ingiustificato di arnesi o grimaldelli e sia per inosservanza del D.P.C.M. del 9 marzo scorso sul Covid-19.