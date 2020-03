Un uomo rientrato da Milano, ricoverato a Barcellona, è risultato positivo al Covid-19

Secondo caso positivo riscontrato all’ospedale Cutroni Zodda di Barcellona. Si tratta di un uomo di circa 53 anni che, dopo aver trascorso un mese a Milano, era rientrato in Sicilia con mezzi propri. Non è entrato in contatto con nessuno e si è presentato ieri direttamente nella tenda pre-triage davanti al pronto soccorso di Barcellona. E’ stato poi trasferito nel reparto di Malattie Infettive, dove è stato sottoposto al tampone. L’analisi presso il laboratorio dello stesso presidio ha consentito stamattina di accertare la positività dell’uomo.