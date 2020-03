Coronavirus, secondo positivo in provincia: un anziano di Messina in isolamento volontario

Il paziente ricoverato a Barcellona è in buone condizioni

E’ stato confermato anche il secondo caso di contagio da Coronavirus. Dopo il vigile del fuoco di Sant’Agata di Militello, ricoverato nel reparto di Malattie Infettive di Barcellona, primo caso in provincia di Messina, c’è anche un anziano di Messina, in isolamento volontario a casa, che è risultato positivo al tampone, dopo le analisi effettuate presso l’ospedale Papardo di Messina. Come per il caso registrato all’ospedale di Barcellona, anche per il paziente di Messina si seguirà lo stesso protocollo, con l’invio del campione a Catania e quindi a Roma.

Il paziente ricoverato a Barcellona ha un quadro clinico stabile ed è in buone condizioni generali. Al momento quindi non necessita di trattamenti particolari e rimarrà nel reparto di Malattie infettive del Cutroni Zodda.