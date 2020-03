Un caso sospetto da Coronavirus da Sant’Agata trasferito a Barcellona per effettuare il tampone

Un paziente romano, che si trova a Sant’Agata di Militello, è stato trasferito oggi nel reparto di Malattie infettive di Barcellona Pozzo di Gotto, per effettuare il tampone e verificare l’effettivo contagio da Coronavirus. L’uomo è riceverato nella struttura, l’unica della provincia a cui fa riferimento l’Asp di Messina. Nel corso del pomeriggio è atteso l’esito del tampone che toglierà ogni dubbio sulle condizioni del paziente.

AGGIORNAMENTO: L’uomo, un vigile del fuoco di 50 anni, in servizio a Roma, che si trovava in isolamento domiciliare a Sant’Agata di Militello, è stato sottoposto al tampone in tarda mattina e l’esito dell’accertamento è atteso non prima delle ore 20. Secondo le ultime indiscrezioni, presenterebbe uno stato febbrile e una leggera difficoltà respiratoria.