Il basket siciliano regionale si ferma per una settimana

Il panico da Coronavirus ha spinto a titolo precauzionale il Comitato Regionale della Fip Sicilia a sospendere fino al giorno 2 marzo 2020 compreso tutta l’attività agonistica programmata sul territorio regionale, rinviando a data da destinarsi le gare previste nel periodo in questione.

Saltano quindi gli incontri dalla serie C in giù, fino ai tornei giovanili, che vedono impegnate le formazioni siciliane, compresa anche l’Orsa Barcellona. “Al fine di evitare in questa fase assembramenti in luoghi chiusi pubblici e privati – comunica la Fip Sicilia – viene sospesa anche l’attività del Centro tecnico federale maschile e femminile e le iniziative promozionali già programmate in precedenza”.