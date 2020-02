Cicerata, i ragazzi del Medi raccolgono 148 kg di beach litter

Ieri, mercoledì 19 febbraio la 3^ A del Liceo Scientifico “E.Medi” di Barcellona Pozzo di Gotto ha celebrato la Giornata di campionamento del Beach Litter – rifiuti marini spiaggiati.

Dalle 8.15 alle 13.45, il tratto di spiaggia di Cicerata, per circa 100 metri è stato liberato dai rifiuti marini spiaggiati. I 28 ragazzi interessati, guidati dall’esperto esterno di Marevivo Onlus, Mauro Alioto, e dalla prof.ssa Leyla Recupero Trovato hanno raccolto e identificato le diverse tipologie di rifiuto, conteggiandolo e pesando il “raccolto” secondo il protocollo di campionamento di Ocean Conservancy – International Coastal Cleanup.

L’iniziativa è nata nell’ambito del percorso per le competenze trasversali e per l’orientamento – PCTO – EX ASL “Blue working : ambiente, mare e territorio”, intrapreso dall’I.I.S. Liceo Medi di Barcellona P.G. in collaborazione con l’associazione Marevivo Onlus – Delegazione Regionale Sicilia ed ha visto la collaborazione della Dusty Barcellona e degli operatori che hanno fornito sacchi e guanti per la raccolta, occupandosi del ritiro al termine della giornata, con il supporto logistico del responsabile Dusty educational Arch. Antonia Teatino, che ha dato informazioni sulla corretta gestione dei rifiuti.



Da una prima stima sono stati raccolti circa 148 kg di Beach litter, principalmente materiale plastico, costituito prevalentemente da tappi di bottiglie e contenitori, bastoncini e stick derivanti da cotton fioc e caramelle, frammenti misti dell’ordine dei 2,5 cm minimo di grandezza, per un totale di 23 sacchi di materiale plastico e 2 di rifiuto indifferenziato di origine antropica (indumenti, resti di imbarcazioni, residui medicali).

Il report dettagliato con l’analisi delle singole schede di campionamento compilate dai ragazzi verrà realizzato nel corso del mese di marzo presso l’IIS Liceo Medi di Barcellona P.G. e successivamente inserito in un censimento nazionale dell’impatto del Beach litter sulle coste italiane mediato da Marevivo per Ocean Conservancy.

L’attività svolta si inserisce tra l’altro in una più ampia programmazione d’istituto che affronta il tema della sostenibilità ambientale attraverso altre azioni comuni, quali: la partecipazione al progetto Erasmus+ Etwinning “Steps to ensure natural sustainability”, progetto di mobilità degli studenti dell’IIS Liceo Medi in partnership con Svezia, Germania e Portogallo per indagare le problematiche ambientali e promuovere azioni sostenibili e trovare soluzioni applicabili. Tali attività si inseriscono nel protocollo di adesione alla rete nazionale delle Scuole Green, nata dalla presa d’atto dell’entusiasmo con cui i ragazzi hanno aderito alle iniziative dei “Fridays for future”, con il benestare del MIUR.