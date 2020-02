Barcellona, arrestato un 23enne: deve scontare tre anni per furto

I Carabinieri della Stazione di Barcellona Pozzo di Gotto, in esecuzione di un ordine di carcerazione per espiazione pena detentiva in carcere, emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Patti, hanno arrestato il 23enne M.B. M. condannato in via definitiva per reati contro il patrimonio.

Nel pomeriggio, i militari dell’Arma hanno rintracciato ed arrestato il giovane che deve scontare un cumulo di pene definitive pari a 3 anni di reclusione poiché destinatario di diverse sentenze di condanna per furti commessi nel 2013 in alcuni comuni della fascia tirrenica della Provincia di Messina e scoperti dalle attività investigative svolte in particolare dai Carabinieri della Compagnia di Patti.

L’arrestato, al termine delle formalità di rito, è stato tradotto presso la casa circondariale di Barcellona Pozzo di per l’espiazione della pena.