Calcio, l’Igea in campo con il Gioiosa nel ricordo di Antonio Fiorello

Sarà una partita diversa dalle altre quella in programma oggi pomeriggio alle 15 al D’Alcontres Barone tra Igea 1946 e Polisportiva Gioiosa. Sarà infatti l’occasione per ricordare ad un anno dalla sua prematura scomparsa il magazziniere Antonino Bucolo, conosciuto come Antonio Fiorello. La squadra del tecnico Beppe Furnari, già motivata dalla vetta della classifica conquistata domenica scorsa in condominio con l’Acquedolci, avrà una spinta in più per conquistare la vittoria e dedicarla alla mascotte giallorossa, entrata ormai nella storia recente del calcio barcellonese. Il Gioiosa è poi una della tre formazioni che all’andata ha inflitto una sconfitta alla squadra barcellonese, che avrà ulteriore voglia di raggiungere un successo prezioso per conservare il primato in classifica. In settimana è arrivata la notizia del ricorso dell’Acquedolci per la gara persa a Gangi, per la presunta posizione irregolare di una giocatore palermitano, con la mancata omologazione del risultato. In attesa della valutazione del giudice sportivo, la classifica vede appaiate in teste le due formazioni che probabilmente si confronteranno fino alla fine per conquistare la promozione diretta in Eccellenza, con il piccolo vantaggio per l’Igea di poter disputare in casa lo scontro diretto.

Venerdì 31 gennaio è in programma il primo memorial dedicato a Fiorello. Ecco i dettagli