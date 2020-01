Venerdì 31 gennaio il primo memorial “Antonio Fiorello”

La società sportiva ASD Igea 1946, coadiuvata da Domenico Aragaona ed in collaborazione con il club Igeani Vecchia Guardia, il movimento Mobilitazione Studentesca, l’Assessorato allo Sport e quello alla Pubblica Istruzione, ha organizzato il primo Memorial dedicato ad Antonio Bucolo conosciuto come “Fiorello”. Lo storico magazziniere dell’Igea Virtus, prematuramente scomparso un anno fa, si è sempre distinto per le sue qualità morali e adesso diventato icona del calcio barcellonese.

Come riferiscono gli organizzatori sarà una giornata di sport, dedicata al ricordo e alla memoria di Fiorello, ma anche un momento per valorizzazione le nuove generazioni del territorio ponendo al centro gli studenti, il diritto alla salute, all’istruzione e allo sport.

Durante la manifestazione è prevista l’esposizione di cartelloni con slogan preparati dall’associazione “Progetto Dopo di Noi Centro dedicato per l’Autismo” di Barcellona P.G. con una raccolta di beneficenza devoluto all’attività dello stesso centro di via Kennedy.