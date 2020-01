L’Igea passa a Patti e aggancia in vetta l’Acquedolci: cade a Milazzo la N. Azzurra

L’Igea batte con netto 4-0 in trasferta la Nuova Rinascita Patti, grazie al gol di La Spada e la tripletta di Genovese, e aggancia in vetta l’Acquedolci battuto a Gangi per 1-0. Il campionato si riapre totalmente con le due formazioni a pari punti, che si confronteranno fino alla fine per conquistare il primo posto e la promozione diretta in Eccellenza.

In Prima categoria cade in trasferta l’ex capolista Nuova Azzurra sul campo della Duilia Milazzo con il punteggio di 2-1 e lascia la vetta della classifica alla Pro Mende, che vince in casa contro il Casalvecchio con il minimo sforzo. La squadra del tecnico Peppe Salvo ha giocato un partita meno brillante del solito, ma ha comunque avuto l’opportunità conquistare un risultato positivo, sprecando troppe occasioni dopo il pareggio su rigore di Marcini, con la beffa finale di una sconfitta maturata in dieci uomini e con un rigore trasformato dalla formazione mamertina.