L’Orsa Basket ricorda Noel Chiesini ed Ele Genovese

Il basket barcellonese, attraverso l’iniziativa dell’Orsa Basket, ha ricordato due appassionati della palla a spicchi, il giovanissimo Noel Chiesini, prematuramente scomparso in un incidente stradale nel febbraio 2015, e il dirigente giallorosso Ele Genovese, che è morte quest’anno dopo aver lottato contro una grave malattia.

Sabato si è tenuto il IV Memorial “Noel Chiesini”, dove si sono confrontate le formazione under 18 dell’Orsa Basket Barcellona e del Milazzo, con il successo dei barcellonesi per 97-76.

Ieri si è tenuto il primo trofeo “Ele Genovese”, che ha visto il confronto tra la squadra di serie C silver dell’Orsa Basket Barcellona e la Cestistica Torrenovese, formazione di serie B, che per la cronaca dinisce 61 a 51 per i barcellonesi. A fine gara il premio per il Miglior Under è andanto al classe 2002 Luca Antoniani dell’Orsa Basket, premiato dall’assessore Antonio Raimondo e da Marcella Sidoti, vedova di Genovese.