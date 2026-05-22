Elezioni amministrative 2026, Barcellona verso il voto: stasera i comizi conclusivi dei candidati sindaco

Barcellona Pozzo di Gotto si prepara a vivere le ultime ore della campagna elettorale in vista delle elezioni amministrative del 24 e 25 maggio 2026. I tre candidati sindaco chiuderanno ufficialmente il confronto politico con i tradizionali comizi conclusivi in programma questa sera, prima del silenzio elettorale che accompagnerà i cittadini verso il voto.

I candidati e i loro sostenitori saranno protagonisti degli appuntamenti finali che segneranno la conclusione di settimane intense di incontri pubblici, confronti e iniziative sul territorio.

Nicola Barbera chiude in Piazza San Sebastiano

Il candidato sindaco Nicola Barbera ha scelto Piazza San Sebastiano, nell’area Oasi, per il comizio conclusivo della propria campagna elettorale. L’appuntamento è fissato per le ore 21 di questa sera.

Saranno presenti a sostenerlo per l’area di centrodestra le sue nove liste, in particolare: Forza Italia, Fratelli d’Italia, Azzurri Barcellona Pozzo di Gotto, La Civica, AscoltiAmo, Vamos, Fuori dal Coro e #NoiCiSiamo.

L’evento rappresenterà l’ultimo momento pubblico prima del voto per ribadire il programma amministrativo e il progetto politico della coalizione. La diretta sarà fruibile sulla nostra pagina Facebook, con un servizio live retribuito come da accordi stabiliti il 15 maggio scorso.

David Bongiovanni conclude la campagna in Piazza San Sebastiano alle 22

Comizio finale anche per David Bongiovanni, candidato sindaco sostenuto dalla coalizione di centrosinistra. L’incontro si terrà sempre in Piazza San Sebastiano alle ore 22 di questa sera.

La manifestazione vedrà anche la partecipazione di Maria Teresa Collica e Francesco Speciale, indicati nella locandina ufficiale come ospiti dell’evento conclusivo.

La campagna di Bongiovanni è stata accompagnata dal sostegno delle liste Partito Democratico, Movimento 5 Stelle e Città Aperta – Controcorrente.

Il comizio sarà l’occasione per lanciare gli ultimi messaggi agli elettori prima dell’apertura delle urne.

Melangela Scolaro chiude al Parco Maggiore La Rosa

Ultimo appuntamento elettorale anche per Melangela Scolaro, candidata sindaco sostenuta da “Sud chiama Nord”, che ha scelto il Parco Maggiore La Rosa come sede del comizio finale. L’iniziativa è in programma questa sera alle ore 21 nello spazio di parcheggio antistante il parco cittadino.

La candidata è sostenuta dalle liste collegate: Scolaro sindaco di Barcellona Pozzo di Gotto, De Luca sindaco di Sicilia, Una marcia in più per Barcellona Pozzo di Gotto, Avremo cura di te e Barcellona Pozzo di Gotto in Comune.

Anche per Scolaro si tratterà dell’ultima occasione per incontrare sostenitori e cittadini prima del voto amministrativo. La diretta dell’evento sarà fruibile sul profilo Instagram di 24live.it (servizio retribuito).

Barcellona Pozzo di Gotto pronta al voto del 24 e 25 maggio

Con i comizi conclusivi dei candidati sindaco si chiude ufficialmente una campagna elettorale particolarmente intensa per Barcellona Pozzo di Gotto. Da sabato scatterà il silenzio elettorale, mentre domenica 24 e lunedì 25 maggio i cittadini saranno chiamati alle urne per scegliere il nuovo sindaco e il nuovo consiglio comunale.

Per approfondire e rileggere tutti gli aggiornamenti riguardanti le Elezioni Amministrative 2026, è possibile consultare la sezione dedicata sul nostro sito www.24live.it.

Augurando buona fortuna a tutti i candidati, la redazione di 24live invita i cittadini ad un voto consapevole e responsabile. Il voto non è solo un diritto, ma soprattutto un dovere.