Novara di Sicilia, Borgo della Salute: giornata di screening gratuito

L’iniziativa “Novara di Sicilia: Borgo della Salute” è il risultato di un lavoro congiunto svolto da diverse realtà che operano sul territorio e che hanno reso possibile una giornata di screening gratuiti per tutta la comunità.

Il Lions International Distretto 108Yb Sicilia insieme al Lions Club Satellite Novara di Sicilia, in collaborazione con l’Asp Messina, il Comune di Novara di Sicilia, la Croce Rossa Italiana Sez. di Barcellona P.G e il Lions Club di Barcellona P.G, sono riusciti nell’organizzazione di una giornata di screening gratuiti:

Prevenzione Cardiovascolare

Endocrinologia

Prevenzione Diabete

Dermatologia

Ortopedia

Fisioterapia

Visita Senologica

Screening uditivo

Prevenzione oncologica Info Point Asp Messina. Sarà, inoltre, possibile svolgere mammografie, Pap o PV test, con possibilità di prenotazione.

L’evento si svolgerà presso la Casa della Comunità Spoke in Piazza Stancanelli Basile, a Novara di Sicilia e sarà possibile accedere agli screening gratuiti Sabato 23 maggio dalle ore 9:00 alle ore 13:30.

Per informazioni e prenotazioni chiamare:

dalle ore 14:30 alle 17:00 il seguente numero: 377 316 2207