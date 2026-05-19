“Dona la spesa”: grande successo per l’iniziativa promossa dall’Ass. “Il Pane Quotidiano”

Una giornata all’insegna della solidarietà, della partecipazione e dell’impegno civico quella vissuta nei punti vendita Coop del territorio con l’iniziativa “Dona la Spesa”, promossa in collaborazione con il Gruppo Radenza e l’Associazione Siciliana Consumatori Consapevoli.

L’evento ha visto una significativa mobilitazione di cittadini, volontari, associazioni e istituzioni, tutti uniti con un obiettivo comune: sostenere concretamente le famiglie più bisognose attraverso la raccolta di beni di prima necessità.

Grande soddisfazione è stata espressa dall’Associazione “Il Pane Quotidiano ODV”, che ha voluto ringraziare pubblicamente quanti hanno contribuito alla riuscita dell’iniziativa. Il presidente dell’associazione, l’avvocato Giuseppe Imbesi, ha parlato di “un segnale forte di vicinanza, umanità e coesione sociale”, sottolineando come la partecipazione registrata dimostri la capacità del territorio di fare rete nei momenti di bisogno.

Fondamentale il contributo delle numerose realtà associative coinvolte, tra cui: La Casa di Francesco OdV, la Fidapa di Barcellona Pozzo di Gotto, l’Oratorio Salesiano, la Croce Rossa Italiana – Comitato di Barcellona P.G., la Comunità di Sant’Egidio, diverse parrocchie del comprensorio e i Lions Club del territorio.

Particolarmente apprezzata anche la partecipazione degli studenti delle classi quinte dell’Istituto “Enrico Fermi” di Barcellona Pozzo di Gotto, resa possibile grazie alla disponibilità della dirigente scolastica Antonietta Amoroso. I giovani coinvolti si sono distinti per senso di responsabilità, educazione e spirito di servizio, offrendo un esempio concreto di cittadinanza attiva e sensibilità sociale.

Determinante, inoltre, la generosità dei cittadini che hanno aderito alla raccolta alimentare contribuendo, secondo le proprie possibilità, alla donazione di prodotti destinati alle famiglie assistite dalle associazioni partecipanti.

Un ringraziamento speciale è stato rivolto anche al Gruppo Radenza – Coop e all’Associazione Siciliana Consumatori Consapevoli, da anni impegnati nel sostenere iniziative solidali che rappresentano ormai un appuntamento fisso per il territorio.