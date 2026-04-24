Successo per il Premio Rotary Club Barcellona P.G.

Grande partecipazione e forte coinvolgimento per la diciassettesima edizione del “Premio Rotary Club Barcellona Pozzo di Gotto”, iniziativa dedicata agli studenti delle scuole del territorio e incentrata quest’anno sul tema “Il teatro metafora della vita”.

L’evento, promosso dal Rotary Club Barcellona Pozzo di Gotto, ha coinvolto numerosi istituti scolastici del comprensorio, chiamati a realizzare elaborati sul valore del teatro come chiave di lettura della realtà e delle relazioni umane, ispirandosi anche al pensiero di Eduardo De Filippo. Hanno partecipato, infatti, tutti gli Istituti cittadini come il Medi, il Copernico, il Fermi e il Ferrari con tutte le sezioni di Barcellona, Pace del Mela e Milazzo.

I Premi

A conquistare il primo premio è stato l’Istituto Fermi, mentre il secondo posto è andato all’Istituto Ferrari, con la partecipazione delle sedi di Barcellona Pozzo di Gotto, Pace del Mela e Milazzo.

Nel corso della cerimonia è stato inoltre conferito il riconoscimento speciale al cittadino illustre Luigi Siracusa, premiato per l’impegno, l’integrità e il contributo offerto alla comunità locale. Distintosi per gli studi dedicati al teatro e per la formazione e il prestigio che sta ottenendo fuori dalla Sicilia, continuando comunque ad operare anche nel proprio territorio.

Il tema scelto per questa edizione

Il tema scelto per questa edizione ha offerto ai ragazzi l’opportunità di riflettere sul ruolo dell’individuo nella società, sulla costruzione dell’identità e sull’importanza delle relazioni, utilizzando il linguaggio teatrale come strumento espressivo ed educativo.

Nel corso dell’incontro è stato sottolineato come il teatro rappresenti un potente mezzo di crescita personale, capace di sviluppare empatia, spirito critico e capacità di collaborazione tra i giovani.

La manifestazione si conferma così un appuntamento importante per il territorio di Barcellona Pozzo di Gotto, capace di unire scuola, cultura e comunità, valorizzando il talento e l’impegno delle nuove generazioni.