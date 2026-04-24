Barcellona, l’associazione “Il Seme” rinnova la Presidenza e il Consiglio Direttivo

Si è svolta in data 22 aprile, presso l’Unico Hotel di Barcellona Pozzo di Gotto, l’Assemblea dei soci dell’associazione “IL SEME A.P.S. E.T.S.”, convocata per il rinnovo della Presidenza e del Consiglio Direttivo.

L’assemblea è stata presieduta dalla Vicepresidente Ilenia Lepro, mentre i lavori sono stati introdotti dal Segretario Nino Pietrini.

Il rinnovo della Presidenza: comunicazione, trasparenza e partecipazione

Nel corso dell’incontro è stata eletta nuova Presidente Anna Maria Imondi, la quale nel suo intervento ha indicato tre parole chiave che guideranno il nuovo percorso associativo: comunicazione, trasparenza e partecipazione.

La Presidente ha inoltre espresso l’auspicio di una crescita del numero dei soci e di un rafforzamento delle attività, con una programmazione che coinvolga tutte e quattro le stagioni dell’anno, nell’ottica di una presenza sempre più attiva e continua sul territorio.

L’assemblea si è aperta con i saluti del Presidente uscente Peppino Alosi, che ha ringraziato i soci per il lavoro svolto e per il percorso condiviso, passando simbolicamente il testimone alla nuova Presidenza. I lavori si sono svolti in un clima di partecipazione e confronto.

Al termine dell’incontro, non sono mancati un caloroso applauso da parte dei presenti e il tradizionale momento della foto di rito, a testimonianza dello spirito di comunità e condivisione che contraddistingue l’associazione.