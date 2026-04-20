Lions Club Castroreale: eletto il Presidente per l’anno sociale 2026/2027

Eletto il nuovo Presidente del Lions Club Castroreale per l’anno sociale 2026/2027: a seguito dell’assemblea elettiva svoltasi lo scorso 13 aprile 2026 il nuovo Presidente è il Dott. Giovanni Maio.

La carica sarà assunta ufficialmente a partire dal 1° luglio 2026, e comunque a seguito del tradizionale Passaggio della Campana, momento simbolico che sancisce il trasferimento delle consegne tra il Presidente uscente e quello entrante.

L’elezione di Giovanni Maio conferma la linea espressa dal Club nell’anno sociale in corso, che lo ha visto ricoprire la carica di Primo Vicepresidente accanto al Presidente in carica, l’Avv. Claudio Cannas.

Nel corso del suo mandato, il Presidente eletto guiderà il Club nelle attività di servizio, promuovendo iniziative solidali, culturali e sociali in linea con la missione del Lions Clubs International.

Il nuovo Consiglio Direttivo

Congiuntamente alla figura del Presidente, nella medesima assemblea, il Club ha eletto il Consiglio Direttivo che, per l’anno sociale 2026/2027, sarà così composto:

Presidente: Giovanni Maio;

Immediato Past Presidente e Coordinatore LCIF: Claudio Cannas;

Primo Vicepresidente e Presidente Comitato Marketing e Comunicazione: Marco Calzavara;

Secondo Vicepresidente: Felice Rao Genovese;

Presidente Comitato Soci: Antonio Raimondo;

Presidente Comitato Service: Sebastiano Coppolino;

Segretario: Rocco Fazio;

Tesoriere: Giuseppe Branca;

Cerimoniere: Anna Antonella Ciccolo;

Censore: Domenico Chiofalo;

Consiglieri: Chiara Maio, Ilaria Giambò, Giovanni Mazzù, Melina Ballato, Cosimo Giannetto, Angelina Aveni, Giuseppe Calandra, Angelo Paride Pino, Giusy Guerrera.

Il Lions Club Castroreale tramite il proprio comunicato ha voluto rivolgere a Giovanni Maio i più sentiti auguri di buon lavoro per il prestigioso incarico che andrà a ricoprire.