Barcellona, “Qui si legge”: il progetto per la lettura dei quotidiani cartacei

Sarà l’incontro pubblico di domani, martedì 21 aprile alle ore 18.00, presso l’Auditorium San Vito, a segnare il momento culminante del progetto associativo “Qui si legge”, nato con l’obiettivo di riavvicinare gli studenti alla lettura del quotidiano cartaceo.

Protagonista dell’evento sarà Lino Morgante, editore e presidente della Gazzetta del Sud e del Giornale di Sicilia, intervistato dallo scrittore e giornalista barcellonese Antonio Alizzi.

Un progetto tra scuola e territorio

L’iniziativa, promossa dall’associazione Genius Loci, ha preso avvio nei primi mesi dell’anno coinvolgendo scuole, docenti e dirigenti scolastici, ma anche diversi luoghi della vita quotidiana come edicole, bar e saloni da barba.

Spazi in cui, dopo il periodo della pandemia, il giornale cartaceo aveva perso centralità e che il progetto ha contribuito a riportare al centro della fruizione culturale.

L’obiettivo è stato quello di creare una sinergia tra il mondo della scuola e il tessuto commerciale della città, valorizzando il valore del quotidiano come strumento di informazione e approfondimento.

L’incontro con Morgante e le interviste di Alizzi

L’intervista a Morgante sarà realizzata dal giornalista e scrittore Antonio Alizzi, autore del volume “Vite da funamboli”, raccolta di interviste a personalità di rilievo nazionale e internazionale.

Tra i protagonisti dei dialoghi con Alizzi figurano nomi come Andrea Bocelli, Paolo Sorrentino, Giovanni Minoli, Gianrico Carofiglio, Umberto Galimberti, Antonella Viola, Giusy Versace, Eusebio Di Francesco, ma non solo.

Il ruolo della Genius Loci

Il progetto è stato curato dal gruppo di lavoro della Genius Loci, composto da: Mariarosa Paratore, Rita Martino, Tiziana Presti, Zina Giglio, Luigi Lo Giudice, Erminio Salzano, Franco Caliri, Gaetano Mercadante, Marcello Crinò, Massimo Sindoni, Nicola Barbalace, Mario Benenati, Bernardo Dell’Aglio, Claudio Furci e Nicola Mollura.

La giornata di domani si propone come un momento di confronto aperto alla cittadinanza per riscoprire il ruolo di centralità dell’informazione e della lettura.