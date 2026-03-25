Barcellona, delegazione in visita nei siti monastici della città

Un interesse attivo e partecipato ha portato a quella che sarà la visita didattica guidata di questa domenica 29 marzo. In occasione della domenica della Palme una delegazione di circa 20 studenti provenienti da Roma sarà in visita presso i principali siti monastici barcellonesi.

In particolare, il tour interesserà Santa Venera, Santa Maria di Gala e il Complesso dei Monaci Basiliani che sorge vicino al rione Immacolata.

A richiedere la guida in questi luoghi di grande valore storico al prof. Gino Trapani – presidente onorario della Pro Loco – è stato il responsabile del Corso di valorizzazione dei siti monastici italo-greci presso l’Università Europea di Roma, prof. Carmelo Pandolfi, nonché Ordinario di Filosofia medievale nel Pontificio Ateneo Regina Apostolorum di Roma.

La delegazione sarà dunque guidata dal prof. Trapani questa domenica nel tour alla riscoperta di una ricca parte del patrimonio storico-culturale barcellonese.