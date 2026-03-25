Barcellona, all’Ute i Visillanti per celebrare la tradizione

Un appuntamento annuale con i Visillanti che si rinnova all’insegna della tradizione del territorio barcellonese e dello spirito religioso.

All’Università della Terza Età avrà luogo, sabato 28 marzo alle ore 18:00, l’esibizione dei cantori della Vexilla Regis, il tipico canto intonato in occasione del Venerdì Santo durante le due processioni delle Varette di Barcellona e di Pozzo di Gotto.

Si riuniranno nella Sala Lezioni U.T.E. di via Garibaldi, con la partecipazione del presidente onorario della Pro Loco prof. Gino Trapani, due gruppi di Visillanti: per Barcellona il gruppo della Vara “Il Signore che Porta la Croce”, mentre per Pozzo di Gotto l’”Ecce Homo” della Confraternita S. Eusenzio.

Un’occasione di valorizzazione di quella tradizione canora, la Visilla, che rappresenta non solo un fiore all’occhiello della storia e della cultura barcellonese, ma che confluisce soprattutto in un evento straordinario: il Venerdì Santo in cui, in maniera del tutto originale, due processioni si incontrano, volgendo lo sguardo l’una all’altra, in un momento di aggregazione e confronto.